Во селото Стара Погошт, округ Сузма, во Брјанската област во Русија, бил убиен 37-годишниот руски авантурист и светски патник, Саша Коњ. Според извештаите на медиумите и изворите на органите за спроведување на законот, тој бил убиен во украински напад со беспилотни летало. Саша починал на лице место покрај својот автомобил.

Авантуристот бил во тек на потфат да пешачи од Русија до Бразил. Влечел мобилна куќа тешка околу 300 кг, со која го почнал своето патување во регионот Рјазан. Неговото патување траело низ регионите Калуга и Брјанск. На патот кон До Рио де Жанеиро планирал да помине околу 12.000 километри.

Во пресрет на трагедијата, во Калуга било снимено неговото последно интервју. Откако објавил на интернет, тој станал познат: случајни минувачи се сликале со него, a му нуделе и рекламни пораки што ги поставувал на својот автомобил подолг период.

Секој во овој живот мора да си оди по својот пат. Дали ќе биде кратко или долго, судбината ќе одлучи, а дали ќе биде среќно, само ние одлучуваме“, е позната изјава на Саша Коњ.

Според регионалните власти, во времето на нападот тој се наоѓал во реонот на селото каде што претходно биле снимени напади со беспилотни летала.