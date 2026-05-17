Само пет минути вежбање ќе ви користат за здравјето

Фрипик

Дури и малите зголемувања на физичката активност можат да имаат мерливи ефекти врз долговечноста, според студија објавена во The Lancet.

Истражувачите го испитале влијанието на малите промени во секојдневното движење врз предвремената смрт и откриле дека 5 дополнителни минути брзо одење или која било активност со умерен интензитет секој ден би можеле да спречат до 10% од предвремените смртни случаи вкупно и околу 6% од смртните случаи кај најмалку активните групи.

Студијата, исто така, сугерира дека намалувањето на времето поминато во седење за 30 минути на ден може да помогне во спречувањето на порани смртни случаи. Фокусот е на едноставни, повторувачки навики што не бараат посебна опрема или обемна обука.

Примерите вклучуваат искачување по скали наместо користење лифт. Ваквите кратки активности ги зајакнуваат нозете и ја подобруваат кардиоваскуларната кондиција, така што дури и неколку минути движење во текот на денот можат да имаат мерлив ефект врз здравјето.

Пораката на студијата е дека придобивките не доаѓаат само од интензивно вежбање или долги тренинзи, туку и од мали промени во дневните рутини. Брзото одење и качувањето по скали се најпристапните начини за зголемување на нивото на физичка активност, особено за луѓето што велат дека немаат доволно време за вежбање.

Студијата користела податоци од приближно 135.000 луѓе, вклучувајќи ги учесниците од UK Biobank, заедно со 7 големи популациски кохорти од Норвешка, Шведска и САД.