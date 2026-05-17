17.05.2026
Лазаров со две имени во составот за Словачка

Селекторот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров со две промени во составот ќе и се спротивстави денеска на Словачка во реванш бараж дуелот.

На местото на Томислав Јагуриновски и Валентин Карасманакис во игра ќе бидат Филип Николов и Марко Стојковиќ, додека одново надвор од комбинација останаа Васил Гогов и Мартин Ивановски.

Македонскиот национален тим ќе атакува на осмо СП по ред односно вкупно десетто, а избраниците на Лазаров се на чекор до пласман откако во првиот дуел постигнаа убедлива победа на гостински терен со 31:24.

Натпреварот се игра од 19 часот во СЦ „Борис Трајковски“.

