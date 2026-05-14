14.05.2026
Четврток, 14 мај 2026
Пет голови предност за македонската репрезентација по првото полувреме во баражот со Словачка

Македонската ракометна репрезентација води со 18:13 по првите 30 минути на гостувањето во Прешов против Словачка во баражот за Светското првенство 2027.

По изедначените дваесетина минути, нашите репрезентативци заиграа поагресивно во одбраната и попрецизно во нападот и направија солидна разлика.

Капитенот Филип Кузмановски со седум голови е најефикасен во македонскиот состав.

Останува во второто полувреме Македонците да ја потврдат фаворитската улога и да направат голем исчекор кон уште едно големо натпреварување.

