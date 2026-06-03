 Skip to main content
03.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 3 јуни 2026
Неделник

Резултатите за првите пет месеци на „Безбеден град“ се 17 човечки животи повеќе отколку една година претходно

Хроника

03.06.2026

Бројот на жртви како последица на непочитување на сообраќајни правила во првите пет месеци годинава е намален со примената на системот „Безбеден град“. Резултатите за првите пет месеци годинава се 17 човечки животи повеќе отколку една година претходно, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.

Тошковски, во гостувањето на „Топ тема“ направи споредба првите пет месеци од 2026 со првите пет месеци во 2025 година, иако „Безбеден град“ со казни започна да се применува од февруари годинава.

Сите загинале како последица на непочитување на сообраќајни правила. Во 2025 година во првите пет месеци имаме 56 жртви, во 2026 имаме 39. Неспорен факт. Колку чини еден човечки живот, јас не знам – изјави Тошковски.

МВР, нагласи Тошковски, две години макотрпно работеше на овој проект којшто е најгорлив за македонските граѓани кога зборуваме за безбедност.

Ова е систем којшто за да ги даде посакуваните резултати навистина требаат повеќе од пет месеци – изјави Тошковски, најавувајќи дека максимално репресивно ќе се дејствува на сите што дивеат по македонските улици.

Првите чекори коишто ќе следат во делот на странските возила, Тошковски, најави дека ќе бидат видливи за еден месец.

Дали камерите регистрираат странски таблички – да. Дали ќе бидат предмет на казнување – да. Дали се во системот – да. Како ќе го подобриме процесуирањето на истиот ќе видат македонските граѓани за брзо, меѓутоа работиме интензивно и на тоа – изјави Тошковски.

Министерот сподели загрижувачка статистика за изминатиот месец, каде што од 12 жртви во сообраќајот, дури 5 се мотоциклисти. Тој нагласи дека полицијата ќе дејствува „максимално репресивно“ кон оние кои „дивеат“ по улиците.

За тројца од загинатите сум сигурен дека не носеле кацига. Ги замолувам сите кои управуваат мотор – секогаш носете кацига! Кацигата не се носи заради другиот, туку заради себе, таа спасува живот – потенцираше Тошковски.

Во однос на електричните тротинети, кои се посочени како огромен безбедносен предизвик министерот Тошковски рече дека веќе се консултирал со голем број амбасадори за искуствата од нивните земји и најави законски измени.

Поврзани вести

Хроника  | 03.06.2026
Тошковски: Не мислам дека „Мазут“ е предмет што е затворен, би сакал да верувам дека е направен пропуст во работа на обвинителството
Македонија  | 28.05.2026
Тошковски за барањата за оставка: МВР во изминатите две години по сите параметри и статистики има најдобри резултати
Хроника  | 26.05.2026
Би знаеле каде е жртвата и кои службеници се најблиску за да помогнат веднаш, вели Тошковски за паметниот систем за семејно насилство