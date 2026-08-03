Њукасл плати 32 милиони евра за чешкиот голман Лукаш Хорничек

Премиерлигашот Њукасл договори трансфер на чешкиот голман Лукаш Хорничек од Брага за сума од 32 милиони евра.
Дваесетичетиригодишниот Хорничек веќе им се приклучи на соиграчите во тренинг кампот на Њукасл во Шпанија каде официјално ќе потпише петгодишен договор, објавија британските медиуми.
Последните неколку дена беа емотивен ролеркостер откако првпат слушнав за овој трансфер, а сега сум многу среќен што сум тука. Ова е одлична можност во нова лига, што ме прави многу возбуден“, изјави чешкиот репрезентативец.
Минатата сезона, Хорничек и помогна на Брага да дојде до полуфиналето во Лига Европа со рекордни седум натпревари без примен гол во натпреварувањето.
Знам дека Њукасл е огромен фудбалски град, со 52.000 навивачи на Сент Џејмс Парк кои создаваат неверојатна атмосфера и го туркаат тимот на секој натпревар. Едвај чекам да играм пред нив“, додава Хорничек за клупскиот сајт на Њукасл.