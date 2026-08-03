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03.08.2026
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Неделник

Пукале на свадба во гостиварски Добри Дол, побаран притвор за четворица осомничени

Хроника

03.08.2026

Илустрација

Основното јавно обвинителство Гостивар поведе постапка против четири лица од селото Добри Дол, Општина Врапчиште, осомничени за кривичното дело „Предизвикување општа опасност“, поради пукање со огнено оружје на свадбена прослава.

Според Обвинителството, оомничените, на 31 јули вечерта, во дворно место од семејна куќа во селото, на свадбена прослава, употребиле огнено оружје и тоа три пиштоли и една пушка од непозната марка и калибар со кои пукале во воздух и со тоа ги довеле во опасност животите на поголем број присутни на свадбената прослава.

По поднесена кривична пријава од Министерството за внатрешни работи, против нив е поведена постапка за кривично дело по член 288 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик. 

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка при Основниот суд во Гостивар доставил предлог за определување мерка притвор за осомничените. Како причина се наведува опасноста од бегство, при што за еден од осомничените е посочено дека покрај македонско поседува и словенечко државјанство. 

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