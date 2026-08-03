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03.08.2026
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Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Уапсен Косовар што кај Гевгелија возел 220 км/час

Хроника

03.08.2026

Денеска во 08:41 часот на автопатот А1, на паркингот Милетково, полициски службеници од СВР Струмица – ОВР Гевгелија го лишија од слобода косовскиот државјанин Ш.З.(36), соопшти МВР.

При контрола на сообраќајот било утврдено дека тој управувал патничко возило „мерцедес“ со косовски регистарски ознаки со брзина од 220 километри на час, на место каде што максимално дозволената брзина изнесува 120 километри на час.

Против лицето ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело „безобѕирно управување со моторно возило“ по член 297-а од Кривичниот законик, велат од МВР.

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