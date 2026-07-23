 Skip to main content
23.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 23 јули 2026
Неделник

Возач-почетник возел на автопат со 211 км/чaс, уапсен е, а остана и без возилото

Хроника

23.07.2026

Полициски службеници уапсиле возач-почетник, којшто возел со 211 километри на час.

Денеска во 16:21 часот, на автопатот Скопје–Тетово, кај клучка Кондово, полициските службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата при Секторот за сообраќајни работи на МВР лишија од слобода возач-почетник, кој управувал патничко возило „Фолксваген Артеон“ со скопски регистарски ознаки со брзина од 211 километри на час, што е повеќе од двојно над максимално дозволената брзина за возач-почетник на автопат, стои во соопштението на МВР.

Од МВР додаваат дека при сообраќајна контрола извршена со радар било констатирано дека И.А. (18), како возач-почетник, управувал со брзина далеку над законски дозволените 100 километри на час.

Поради стореното кривично дело, возилото е одземено, лицето е лишено од слобода и задржано во полициска станица за понатамошна постапка, наведуваат од МВР.

Поврзани вести

Хроника  | 14.07.2026
Уапсен Црногорец кој летал со 205 км/час на македонски автопат
Хроника  | 13.07.2026
Со специјално возило пресретнувач фатен возач кој возел 179 км/ч, тој уапсен, „мерцедес-от“ запленет
Хроника  | 09.07.2026
Со „поло“ возел 168 км/час каде што е дозволено до 80