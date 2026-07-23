Каја Калас се налути: Порача дека Хутите мора да ги прекинат нападите во Црвено Море

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Високата претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, изјави дека јеменската проиранска бунтовничка група Хути мора да престане со сите акции што го загрозуваат меѓународниот превоз и животите на морнарите.

Калас потенцира дека неодамнешните закани од Хутите за воведување поморска блокада врз Саудиска Арабија директно ја загрозуваат „регионалната стабилност и претставуваат опасна ескалација“.

Хутите соопштија дека нападнале два саудиски танкера за нафта како дел од нивната блокада на Саудиска Арабија и се заканија дека ќе воспостават втор контролен пункт во Ормуска Теснина.