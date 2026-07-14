 Skip to main content
14.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 14 јули 2026
Неделник

Уапсен Црногорец кој летал со 205 км/час на македонски автопат

Хроника

14.07.2026

МВР

Вчера околу 11 часот на автопатот А1, кај село Милетково, гевгелиско, полициски службеници од СВР Струмица- ОВР Гевгелија го лишија од слобода црногорскиот државјанин Д.Б.(36).

При контрола на патниот сообраќај со радар, полициските службеници констатирале дека Д.Б. управувал патничко возило „бмв“ со црногорски регистарски ознаки, со брзина од 205 километри на час, на место каде со сообраќаен знак брзината на движење е ограничена на 120 километри на час.

За настанот е запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија, а против лицето е поднесена соодветна пријава, соопшти МВР.

Поврзани вести

Хроника  | 13.07.2026
Со специјално возило пресретнувач фатен возач кој возел 179 км/ч, тој уапсен, „мерцедес-от“ запленет
Хроника  | 09.07.2026
Со „поло“ возел 168 км/час каде што е дозволено до 80
Хроника  | 19.05.2026
Косовар возел над 200 км/час кај Смоквица