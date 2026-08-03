Доаѓа еден час на клиника, се фотографира среде операција, па оди на јахтата кај Заев

Лицемерието изгледа вака, вели директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Андоновска, споделувајќи фотографии од лидерот на СДСМ и доктор Венко Филипче.

Доаѓа еден час на клиника, со фотоапарат, се фотографира среде операција, и потоа на концерт на Харис Џиновиќ или на јахтата на Заев. И сè така. Хуманизацијата не е успешна затоа што народот знае и за кинеските вакцини, и за модуларната болница и за тендерите, и за распаднатите и ограбени здравствени институции кои ги остави зад себе без „око да му трепне“. И што е најважно, не заборава!, порача Андоновска за поранешниот министер за здравство.