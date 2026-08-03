 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Доаѓа еден час на клиника, се фотографира среде операција, па оди на јахтата кај Заев

Македонија

03.08.2026

Лицемерието изгледа вака, вели директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Андоновска, споделувајќи фотографии од лидерот на СДСМ и доктор Венко Филипче.

Доаѓа еден час на клиника, со фотоапарат, се фотографира среде операција, и потоа на концерт на Харис Џиновиќ или на јахтата на Заев. И сè така. Хуманизацијата не е успешна затоа што народот знае и за кинеските вакцини, и за модуларната болница и за тендерите, и за распаднатите и ограбени здравствени институции кои ги остави зад себе без „око да му трепне“. И што е најважно, не заборава!, порача Андоновска за поранешниот министер за здравство.

Поврзани вести

Македонија  | 31.07.2026
Филипче најави дека од септември ќе барале интерпелации за Гаши и Стоилковиќ, а ќе го блокирале и законот „Скопје 2028“
Македонија  | 30.07.2026
Со вас бевме на врвот по бројот на починати во корона кризата, го потсети Мицкоски Филипче
Македонија  | 27.07.2026
Другарите на Филипче треба час поскоро да разберат дека лагите кои ги кажуваат за Гостивар се на нивна штета