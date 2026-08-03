Цела недела ќе биде топло, во четврток можни се грмотевици

Сончевото и многу топло време ќе продолжи до крајот на неделава. Од четврток во попладневните часови локално се најавуваат дожд и грмежи.

– Продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која наместа ќе надмине 40 степени Целзиусови. Од четврток до крајот на седмицата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и грмежи – велат од УХМР.

Од среда максималните температури ќе достигнат до 40 степени, а за време на викендот до 41 степен