Војната на Блискиот Исток силно ја погоди потрошувачката во еврозоната, а новите геополитички шокови би можеле повторно да го закочат економското закрепнување, се наведува во денеска објавената анализа на Европската централна банка (ЕЦБ).

Вредноста на индексот на доверба на потрошувачите (ЦЦИ) меѓу февруари и април падна за околу 12 поени, што е удар чиј интензитет е речиси споредлив со падот од 15 поени забележан во првите два месеца по почетокот на војната во Украина.

Годишниот раст на номиналната потрошувачка на домаќинствата во зоната на еврото забави од три до четири проценти, колку што изнесуваше од средината на 2024 година, на околу 2,5 проценти во април 2026 година.

Извештајот покажува дека до намалување на потрошувачката дошло главно со одложување на купувањата кои не се неопходни. Потрошувачите најмногу ги скратиле трошоците за луксузна облека, обувки, спортска опрема, патувања и услуги како што е рекреација.

Најголем пад е забележан кај домаќинствата со повисоки примања, кои значително ја намалиле дискреционата потрошувачка поради зголемената неизвесност, додека посиромашните домаќинства, чиј поголем дел од буџетот оди на храна и домување, морале главно да ги кратат трошоците за трајни добра, ресторани и кафулиња. Номиналните трошоци се зголемиле единствено во категоријата енергија, што пред сè ја одразува повисоката цена на горивата и транспортот.

Дополнителен ризик за економското закрепнување лежи во перцепцијата на граѓаните за сопствените приходи. Во априлската анкета, околу 40 проценти од испитаниците изјавиле дека не очекуваат нивните плати да успеат да ја надоместат загубата на куповната моќ предизвикана од инфлацијата поради војната на Блискиот Исток.

Доколку граѓаните заклучат дека долгорочно ќе можат помалку да купуваат, би можеле да продолжат да штедат наместо да трошат, што дополнително би ја забавило економијата на еврозоната, додава ЕЦБ во извештајот на својата веб-страница.(МИА)