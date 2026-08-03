Мароко тврди дека дезинформациите и трговците со луѓе стојат зад мигрантите во Сеута

Мароканската влада соопшти дека дезинформациите на социјалните мрежи и трговците со луѓе стојат зад масовното преминување на мигранти во шпанската ексклава Сеута.

Министерството за внатрешни работи соопшти дека преминувањата биле поттикнати од дезинформации на социјалните мрежи, трговија со луѓе и погрешно толкување на одлука на шпански суд, што ги навело мигрантите да веруваат дека можат да влезат во Европа без веднаш да бидат вратени.

Официјалните проценки укажуваат дека вкупно 50.000 до 60.000 мигранти влегле во Сеута од Мароко до петокот, пристигнувајќи на територијата од околу 85.000 жители за само неколку дена.

Мароканското министерство ја процени бројката на околу 40.000 луѓе, со уште 1.135 кои се упатиле кон Мелила. Сите оние кои стигнале до Мелила биле веднаш вратени, се вели во соопштението.

Мароко го процени бројот на загинати на 11, додека шпанските власти соопштија дека најмалку 72 лица загинале обидувајќи се да преминат во Сеута, пренесе ДПА.

Мароканските власти продолжуваат да се координираат со Шпанија за да ги проверат извештаите за дополнителни смртни случаи во Сеута и да ги утврдат идентитетите и националностите на засегнатите, соопшти министерството.(МИА)