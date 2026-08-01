Во вторник итен состанок на ЕУ за масовните преминувања на мигранти во Сеута

Европската Унија во вторник преку видеоконференција ќе одржи итен состанок на министрите за внатрешни работи на земјите членки посветен на масовните преминувања на мигранти во шпанската ексклава Сеута.

Ирска, која претседава со ЕУ, денеска соопшти дека го свикала состанокот на Советот на ЕУ за правосудство и внатрешни работи, со кој ќе претседава ирскиот министер за правосудство, внатрешни работи и миграции, Џим О’Калахан.

Рано денеска, 22 држави членки на ЕУ побараа итна видеоконференција на европските министри за внатрешни работи по повод мигрантската криза во Сеута. Потписниците на барањето, меѓу кои се и италијанската премиерка Џорџа Мелони и германскиот канцелар Фридрих Мерц, го побараа овој состанок за да се процени ситуацијата настаната по илегалниот влез на повеќе десетици илјади мигранти од Мароко во шпанската ексклава Сеута. Лидерите на Франција и Португалија, земји кои граничат со Шпанија, не го потпишаа писмото.