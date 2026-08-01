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Неделник

Во вторник итен состанок на ЕУ за масовните преминувања на мигранти во Сеута

Свет

01.08.2026

Европската Унија во вторник преку видеоконференција ќе одржи итен состанок на министрите за внатрешни работи на земјите членки посветен на масовните преминувања на мигранти во шпанската ексклава Сеута.

Ирска, која претседава со ЕУ, денеска соопшти дека го свикала состанокот на Советот на ЕУ за правосудство и внатрешни работи, со кој ќе претседава ирскиот министер за правосудство, внатрешни работи и миграции, Џим О’Калахан.

Рано денеска, 22 држави членки на ЕУ побараа итна видеоконференција на европските министри за внатрешни работи по повод мигрантската криза во Сеута. Потписниците на барањето, меѓу кои се и италијанската премиерка Џорџа Мелони и германскиот канцелар Фридрих Мерц, го побараа овој состанок за да се процени ситуацијата настаната по илегалниот влез на повеќе десетици илјади мигранти од Мароко во шпанската ексклава Сеута. Лидерите на Франција и Португалија, земји кои граничат со Шпанија, не го потпишаа писмото.

„Не смееме да дозволиме масовните, неконтролирани преминувања на границата, инструментализацијата на миграциите или другите хибридни закани да создадат впечаток дека е можно илегално да се влезе во Европската Унија или дека илегалниот влез дополнително може да се претвори во легален престој“, наведоа потписниците на отвореното писмо

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