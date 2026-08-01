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01.08.2026
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Сабота, 1 август 2026
Неделник

Реал ослабен, Хезоња замина во НБА

Кошарка

01.08.2026

 Хрватскиот кошаркар Марио Хезоња по пет сезони во Европа се враќа во НБА лигата откако потпиша договор со Кливленд. Тој во 2015 година беше избран на драфтот како пик број пет од Орландо и настапуваше во Орландо, Њујорк и Портланд и потоа реши да се врати во Европа.

По враќањето настапи во Уникс, а во летото 2022 година мина во редовите на Реал Мадрид, каде беше еден од најдобрите кошаркари. Но, неговото заминување навивачите го сметаат за „некоректно“ бидејќи во последен момент го напушти „кралскиот клуб“ и потпиша едногодишен договор со Кливленд во износ од три милиони долари. Сепак дозволата за заминување во висина од еден милион долари Хезоња сам ја платил и тоа било сторено последниот ден.

Реал Мадрид го потврди заминувањето на Хезоња, а играчот во објавите на социјалните мрежи воопшто не го спомнал досегашниот клуб, што особено придонело за револт кај навивачите на Реал Мадрид, кои сметаат дека токму во нивниот клуб тој ја „оживеал“ својата кариера