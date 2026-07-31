Шпанија тврди дека 37.500 мигранти доброволно се вратиле од Сеута во Алжир и Мароко

Шпанија денеска соопшти дека во најголем дел го свртела текот на приливот на мигранти во својата северноафриканска енклава Сеута и прецизираше дека 37.500 луѓе пристигнати од Мароко по копно и по море – доброволно се враќаат таму од каде што дошле.

Мароканските сили со палки и солзавец ја принудија масата да се повлече од капиите на Сеута, со цел да спречат уште еден налет врз малата територија на Шпанија на брегот на Средоземното Море.

Министерството за внатрешни работи на Шпанија соопшти дека од четвртокот наутро во Сеута преминале околу 60.000 луѓе, а исто така процени дека околу 37.500 од нив веќе се вратиле во Алжир.

Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен напиша на социјалните мрежи дека сцените во Сеута се „неприфатливи“ и додаде: „Не смееме да дозволиме никому да влезе во нашата (Европска) унија, а да не ги почитува нашите правила“.

Италија побара Шпанија да биде суспендирана од Шенген-зоната, што ги наведе шпанските власти да го повикаат италијанскиот амбасадор и да го обвинат Рим дека ја користи кризата за свои политички цели.

Финска и Данска, пак, го поддржаа ставот на Италија дека Шпанија треба да биде суспендирана од Шенген, а германскиот канцелар Фридрих Мерц побара Мароко „по итно да ги прими назад илегалните мигранти“.

Франција и Велика Британија соопштија дека се подготвени да ѝ помогнат на Шпанија со ненадејниот налет на мигранти, но официјален Париз исто така информира дека ги засилува граничните контроли на границата со Шпанија.