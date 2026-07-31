Македонскиот јазик е нашиот идентитет, култура и најсилна врска што не обединува, без разлика каде живееме, им порача Мицкоски на младите кои ќе учат во Охрид

Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Охрид ја отвори Летната школа за учење македонски јазик, на која учествуваат деца на наши иселеници од повеќе држави ширум светот.

Летната школа се одржува од 31 јули до 6 август и има за цел да им овозможи на младите генерации од дијаспората да го изучуваат македонскиот јазик, да ја запознаат нашата култура, историја и традиција и уште повеќе да ја зацврстат врската со својата татковина.