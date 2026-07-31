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Македонскиот јазик е нашиот идентитет, култура и најсилна врска што не обединува, без разлика каде живееме, им порача Мицкоски на младите кои ќе учат во Охрид

Македонија

31.07.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Охрид ја отвори Летната школа за учење македонски јазик, на која учествуваат деца на наши иселеници од повеќе држави ширум светот.

Летната школа се одржува од 31 јули до 6 август и има за цел да им овозможи на младите генерации од дијаспората да го изучуваат македонскиот јазик, да ја запознаат нашата култура, историја и традиција и уште повеќе да ја зацврстат врската со својата татковина.

Македонскиот јазик е нашиот идентитет, нашата култура и најсилната врска што не обединува, без разлика каде живееме. Затоа, особено е важно најмладите да го негуваат мајчиниот јазик и да ја продолжат љубовта кон Македонија. На сите учесници им посакувам успешна недела исполнета со нови знаења, пријателства и убави спомени од Охрид – напиша Мицкоски на Фејсбук. 

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