Мицкоски очекува Обвинителството да отпочне постапка за проверка на 400 пријави за неквалитетна вода во 2021 година во Гостивар

Претседателот на Владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски, денеска, одговарајќи на новинарско прашање во однос на обвинувањата од страна на опозицијата дека Владата ништо не направила во врска со Гостивар, изјави: Видете, тоа го поставува прашање или обвинувањата ги адресира човекот на којшто живи луѓе му гореа во модуларната болница во Тетово. Човекот којшто ќе остане забележан како рекордер по бројот на починати за време на корона-кризата затоа што не успеа навреме да обезбеди доволно вакцини за да можат граѓаните да ги користат и на тој начин да обезбеди, односно да сочува некој човечки живот. Повеќе се занимаваше тогаш со ПР и кампањи отколку со суштина, односно со тоа што му беше работа. И тоа го зборуваат луѓето коишто во здравството го донесоа најголемиот скандал, како што е скандалот на Онкологија, за којшто постои судски процес, во којшто се инволвирани токму овие луѓе.

Мицкоски потенцира дека кога станува збор за Гостивар и за пријавувањето во Гостивар, треба да се напомене дека, еве да речеме, на пример, во 2021 година, кога претседателот на СДСМ е министер за здравство и кога истата личност којашто денеска излегува на прес-конференции од името на СДСМ е директор во Институтот за јавно здравје, имаме преку 400 пријави за неквалитетна вода во Гостивар. Ништо не е преземено, нула.