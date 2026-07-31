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Неделник

Заокружете го овој датум: На 13 август на „Градски“ Шкeндија-Хибернијан

Фудбал

31.07.2026

Европската фудбалска федерација УЕФА ги објави термините за одигрувањето на дуелите од третото квалификациско коло од Конференциската лига меѓу Шкендија и Хибернијан. Првиот дуел се игра на стадионот на шкотскиот тим во Единбург на 6.август со почеток во 21 часот.

Реванш дуелот е закажан за 13.август во Скопје на Националната Арена Тодор Проески со почеток во 20 часот.

Инаку, на 3.август (понеделник) ќе бидат извлечени и двојките за плеј-оф дуелите, а ќе играат победниците од дуелите во третата квалификациска рунда. Победниците од плеј-оф дуелите ќе обезбедат пласман во групната фаза

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