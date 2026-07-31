Бабиш ја обвинува Шпанија за ситуацијата во Сеута, бара итно затворање на нејзиниот пристап до Шенген

Чешкиот премиер Андреј Бабиш денеска ја обвини шпанската влада дека е виновна за кризата во Сеута, каде што од Мароко за еден ден илегално влегоа околу 49.000 мигранти, и побара Европската Унија итно да ѝ го затвори на Шпанија Шенгенскиот простор кој овозможува слободно движење преку државните граници.

Шпанската левичарска влада, според изјавата на Бабиш за чешката новинска агенција ЧТК, се однесува „скандалозно“ исто како и своевремено владата на германската канцеларка Ангела Меркел со прифаќањето на стотици илјади мигранти во 2015 година – како што потсети Бабиш, бидејќи води политика на легализирање на престојот на илегалните мигранти.

Апсолутен скандал е членка на ЕУ да има политика заснована на легализирање на престојот на илегалните мигранти во момент кога Европа постапува спротивно – изјави Бабиш и побара за Шпанија итно и без одложување да се затвори Шенгенскиот простор.

Меѓутоа, министерот за надворешни работи на Чешка, Петр Мацинка, денеска изрази спротивен став: тој искажа разбирање за тоа дека шпанските власти се наоѓаат во компликувана ситуација и нагласи дека Шпанија не треба да се исклучи од Шенген.

Проблемот е сериозен. Европа би морала да ѝ каже не на масовната миграција и исто така би морала да стави до знаење дека побарувачката за мигранти за која зборуваа некои земји беше лажна и дека сега на тоа му е крајот – изјави Мацинка на прес-конференција.

Петр Мацинка додаде дека не е толку виновна Шпанија, туку оние земји кои за време на миграциската криза зборуваа дека мигрантите се добредојдени.