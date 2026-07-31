 Skip to main content
31.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 31 јули 2026
Неделник

Хамас го услови Трамп: Предавањето на тешкото оружје зависи од повлекувањето на израелските сили од Газа

Свет

31.07.2026

Палестинската вооружена група Хамас соопшти дека за првиот чекор за спроведување на договорот за етапно разоружување во Појасот Газа, претставен од американскиот претседател Доналд Трамп, неопходно е Израел да се обврзе дека ќе запре со убивање на Палестинци и ќе ги прекине нападите.

Хамас наведе дека предавањето на тешкото оружје е директно поврзано со условот Израел целосно да ги запре воените операции и да ги повлече своите сили од Појасот Газа.

Палестинската група не соопшти дополнителни детали за временската рамка или за механизмите за спроведување на евентуалното разоружување, но нагласи дека целосниот прекин на израелските воени дејствија е неопходен предуслов за какви било следни чекори.

Договорот за поетапно разоружување беше објавен како дел од пошироките меѓународни напори за ставање крај на конфликтот во Газа и за воспоставување нова безбедносна рамка во палестинската енклава.(МИА)

Поврзани вести

Балкан  | 07.06.2026
Палестинец уапсен на Крит под сомнение дека е поврзан со Хамас и планирал напади
Балкан  | 05.04.2026
Ердоган се сретна со делегација на Хамас во Истанбул
Свет  | 14.01.2026
Хамас во преговори за втората фаза од мировниот план за Газа