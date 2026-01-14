 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник

Хамас во преговори за втората фаза од мировниот план за Газа

Свет

14.01.2026

ahmed-abu-hameeda-on-unsplash

Претставници на Хамас повторно разговараа за иднината на Појасот Газа во Каиро, пренесе ДПА.

Египетската телевизија „Al-Qahera News“ денеска јави дека учесниците изјавиле оти целта на состанокот е подготовка за втората фаза од мировниот план за Газа. Ова вклучува формирање на комисија од палестински технократи кои привремено би управувале со областа.

Исламистичката група Хамас вчера соопшти дека високиот функционер Калил ал-Хаја ќе ја предводи делегацијата во Каиро. Целта е да се заокружи првата фаза од мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп, вклучувајќи го и целосното повлекување на израелските трупи.

Египетски безбедносни извори наведоа дека се очекува Трамп денеска да го објави почетокот на втората фаза од мировниот план. Изворите во Каиро соопштија дека Хамас се согласил за имињата за планираната технократска комисија, која треба да се занимава со цивилни прашања и јавни услуги во Газа.

„Al-Qahera News“ објави дека учесниците на состанокот во Каиро рекле дека оваа комисија треба „веднаш да ги преземе сите задачи и одговорности во Појасот Газа со цел да управува со секојдневниот живот и основните услуги“.

Палестинските медиуми информираа дека преодната влада се состои од 14 членови, при што шефот на комисијата, Али Шаат, привремено држи и втора функција. Сите 14 членови, вклучително и една жена, немаат врски со Хамас.

Трамп го претстави мировниот план минатиот септември, а прекинот на огнот стапи во сила на 10 октомври. Како дел од првиот дел од договорот, требаше да бидат предадени сите киднапирани од Израел и телата на заложниците. Сепак, посмртните останки на еден Израелец сè уште се наоѓаат во Појасот Газа.

Следниот чекор е разоружување на Хамас, нешто што организацијата досега одбиваше да го стори.

Поврзани вести

Свет  | 27.12.2025
Во Италија уапсени девет лица за финансирање на Хамас преку добротворни организации
Свет  | 13.11.2025
Германските власти приведоа маж под сомнение за транспорт на оружје за палестинската група Хамас
Свет  | 05.11.2025
ИДФ: Телото предадено од Хамас е идентификувано како американско-израелски војник
﻿