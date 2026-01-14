Хамас во преговори за втората фаза од мировниот план за Газа

Претставници на Хамас повторно разговараа за иднината на Појасот Газа во Каиро, пренесе ДПА.

Египетската телевизија „Al-Qahera News“ денеска јави дека учесниците изјавиле оти целта на состанокот е подготовка за втората фаза од мировниот план за Газа. Ова вклучува формирање на комисија од палестински технократи кои привремено би управувале со областа.

Исламистичката група Хамас вчера соопшти дека високиот функционер Калил ал-Хаја ќе ја предводи делегацијата во Каиро. Целта е да се заокружи првата фаза од мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп, вклучувајќи го и целосното повлекување на израелските трупи.

Египетски безбедносни извори наведоа дека се очекува Трамп денеска да го објави почетокот на втората фаза од мировниот план. Изворите во Каиро соопштија дека Хамас се согласил за имињата за планираната технократска комисија, која треба да се занимава со цивилни прашања и јавни услуги во Газа.

„Al-Qahera News“ објави дека учесниците на состанокот во Каиро рекле дека оваа комисија треба „веднаш да ги преземе сите задачи и одговорности во Појасот Газа со цел да управува со секојдневниот живот и основните услуги“.

Палестинските медиуми информираа дека преодната влада се состои од 14 членови, при што шефот на комисијата, Али Шаат, привремено држи и втора функција. Сите 14 членови, вклучително и една жена, немаат врски со Хамас.

Трамп го претстави мировниот план минатиот септември, а прекинот на огнот стапи во сила на 10 октомври. Како дел од првиот дел од договорот, требаше да бидат предадени сите киднапирани од Израел и телата на заложниците. Сепак, посмртните останки на еден Израелец сè уште се наоѓаат во Појасот Газа.

Следниот чекор е разоружување на Хамас, нешто што организацијата досега одбиваше да го стори.