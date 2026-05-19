 Skip to main content
19.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 19 мај 2026
Неделник

Божиновска: Декарбонизацијата-конкретен патоказ и дел од нашите обврски кон ЕУ

Економија

19.05.2026

Фото: МИА

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска на состанокот на Советот за праведна транзиција порача дека декарбонизацијата претставува конкретен патоказ и дел од обврските на државата кон Европската Унија.

-Кога зборуваме за декарбонизација, не зборуваме за апстрактна цел, туку за конкретен патоказ кој е дел од нашите обврски кон Европската Унија. За тој процес да биде реален и одржлив, потребно е тој да биде вграден во стратешките документи, програмите и планирањето на сите институции кои се дел од оваа агенда – истакнала министерката Божиновска.

Фокусот на состанокот на Советот за праведна транзиција, како што се наведува во соопштението од Министерството, бил ставен на институционалната координација, усогласувањето со Реформската агенда, обезбедувањето финансиска поддршка и мерките за поддршка на вработените во енергетскиот сектор.

Членовите на Советот направиле преглед на реализацијата на Годишниот план за праведна транзиција и оцениле дека активностите се движат во позитивна насока, но дека е потребна посилна институционална координација и мобилизација на финансиски инструменти за поддршка на приоритетните активности.

На состанокот посебен акцент бил ставен на усогласувањето на Патоказот за декарбонизација со стратешките документи и програмите на институциите вклучени во процесот, како и на обезбедување координиран пристап кон имплементацијата на реформите поврзани со енергетската транзиција.

Поврзани вести

Балкан  | 07.05.2026
Шок во Приштина: За Косово да добие кандидатски статус потреба е согласност од сите земји-членки на ЕУ
Свет  | 06.05.2026
Вадефул: ЕУ мора фундаментално да се промени
Свет  | 03.05.2026
Зеленски бара побрз пат кон ЕУ, европските лидери порачаа дека тоа не е изводливо – „членството не е подарок“