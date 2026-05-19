 Skip to main content
19.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 19 мај 2026
Неделник

Јаневска: Нема намалување на бројот на студентски стипендии

Македонија

19.05.2026

Фото: МИА

Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, порача дека нема да има намалување на бројот на студентски стипендии и ја обвини СДСМ за манипулација со јавноста.

Според Јаневска, бројот на стипендии не се утврдува со закон, туку секоја година се определува согласно со буџетот и потребите на државата.

Таа информираше дека со предложените измени на Законот за студентски стандард се предвидува подобра распределба на стипендиите, со фокус на успехот на студентите, потребите на државата и пазарот на трудот.

Јаневска посочи дека во изминатите пет години не се исполнувала квотата за социјални стипендии, поради што дел од средствата останувале неискористени.

Поврзани вести

Македонија  | 19.05.2026
Јаневска на Светски образовен форум во Лондон: со поставување реални цели и политики базирани на факти се трудиме да го забрзаме развојот на образованието
Македонија  | 18.05.2026
Министерката Јаневска на Светскиот образовен форум во Лондон
Македонија  | 15.05.2026
Казна од 250 евра за родителите на децата насилници и родителите кои одбиваат соработка со училиштето и институциите