Вторник, 19 мај 2026
ОН побара од Израел да ги отстрани пречките за хуманитарна помош за Газа

Свет

„Многу сме загрижени за безбедноста на сите кои се наоѓаат на бродовите. Тие мора да бидат заштитени и мора да бидат безбедни“, изјави портпаролот на ОН Стефан Дужарик на прес-конференција.

Тој додаде дека меѓународното право на отворено море мора да се почитува.

Кога беше прашан дали генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш ќе инсистира на прашањето дали притворањето на активистите на флотилата е кршење на меѓународното право, Дужарик кажа дека не ги има сите детали за тоа како е спроведена операцијата, но дека „не изгледа како да е спроведена со целосно почитување на меѓународното право“.

Дужарик повторно го повика Израел да ги ублажи ограничувањата за влез на хуманитарна помош во Појасот Газа.

„Најдобриот начин за доставување хуманитарна помош е преку официјални канали, а за ова да се случи во поголем обем, Израел треба да отстрани голем број пречки и бариери кои се поставени и кои не ни дозволуваат да ја донесеме потребната помош“, порача тој.

Зборувајќи за ситуацијата во Газа, Дужарик предупреди за критичниот недостиг од резервни делови за генератори и пумпи, акумулацијата на отпад и недостигот од материјали потребни за обнова на засолништата во голем обем во енклава која е под опсада.

