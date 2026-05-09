Најмалку седум убиени во израелски напади во јужен Либан

Најмалку седум лица, меѓу кои и едно девојче, се убиени денеска во израелските напади врз јужен Либан, соопшти либанското Министерство за здравство.

Нападот на израелскиот непријател врз градот Саксакие во регионот Саада резултираше со смрт на најмалку седум маченици, меѓу кои и едно мало девојче. Петнаесет лица, меѓу кои и три деца, се ранети, се вели во соопштението на министерството.

Порано денеска, биле убиени сириски државјанин и неговата 12-годишна ќерка.

Сирискиот државјанин и неговата 12-годишна ќерка, кои беа нападнати, успеаа да избегаат од првиот удар, но дронот нападна втор пат, убивајќи го таткото, а потоа и трет пат, усмртувајќи го девојчето, соопшти министерството.

Нападите се случуваат за време на примирјето што го прогласија Израел и Либан.(МИА)