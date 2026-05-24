 Skip to main content
24.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 24 мај 2026
Неделник

Дали Русија го употреби „Орешник“: Масовен ракетен напад врз Украина

Свет

24.05.2026

Силни експлозии го потресоа Киев во првите часови од денешниот ден, веднаш по предупредувањето на локалните власти за масовен руски напад со балистички ракети.

Пред самиот напад, во градот беше прогласена воздушна тревога. Раководителот на воената администрација на Киев, Тимур Ткаченко, преку апликацијата Телеграм апелираше до граѓаните да останат во засолништата поради ризик од нови удари, информирајќи дека се погодени најмалку четири објекти во градот, вклучувајќи и станбена зграда.

Градоначалникот Виталиј Кличко соопшти дека најмалку три лица се повредени, а оштетени се неколку станбени згради и училиште во центарот на градот каде избувнал пожар.

Сирени за воздушна тревога се огласија и во повеќе други региони на Украина.

Претходно, украинскиот претседател Володимир Зеленски предупреди на можен голем руски напад со новата суперсонична ракета со среден дострел „Орешник“, која минатата година беше стационирана во Белорусија. Москва досега двапати ја употреби оваа ракета – во ноември 2024 година против воена фабрика и во јануари 2026 година врз фабрика за авиони во Западна Украина, во близина на границата со НАТО.

Рускиот претседател Владимир Путин вети воен одговор по украинскиот напад со дрон врз дом во Старобилск – украинска територија под руска окупација – во кој загинаа 18 лица, а над 40 се повредени. Киев негираше дека цел биле цивили и тврди дека погодил руска воена единица за дронови позиционирана во тој регион. (МИА)

Поврзани вести

Свет  | 23.05.2026
Бројот на жртви во украинскиот напад врз студентски дом во Старобилск се зголеми на 18
Хроника  | 18.05.2026
Малолетник со тврд предмет нападнал врсник во трговски центар во Аеродром, па претепал и 25-годишник кој ги раздвојувал
Свет  | 18.05.2026
Украина и Унгарија договорија експертски консултации за унгарското малцинство во Закарпатија