National Geographic: Охрид останува потсетник дека вистинските вредности понекогаш се кријат токму во местата каде времето застанало доволно долго за историјата да остане жива

Во време кога европските туристички дестинации сè повеќе наликуваат една на друга, Охрид останува редок пример на град кој успеал да го зачува својот автентичен дух. Во најновата репортажа на National Geographic Traveller (UK), македонскиот бисер е претставен како едно од најстарите езерски населби во Европа, место каде историјата не е музејски експонат, туку дел од секојдневниот живот.

Сместен на брегот на Охридското Езеро, кое се смета за едно од најстарите езера на континентот со старост од околу 1,5 милиони години, Охрид според National Geographic нуди ретка комбинација од природна убавина, културно наследство и медитеранска опуштеност. Уште повпечатлив е податокот дека човечкото присуство во регионот датира околу осум илјади години наназад.

Авторката Емили Браун го опишува градот како лавиринт од калдрмисани улици, дрвени куќи и православни храмови исполнети со мирис на темјан. Старото градско јадро, ослободено од автомобилски сообраќај, ги повикува посетителите на бавно откривање на неговите приказни, додека стрмните ридови над езерото создаваат драматична природна сценографија.

Во време кога европските туристички дестинации сè повеќе наликуваат една на друга, Охрид останува редок пример на град кој успеал да го зачува својот автентичен дух. Во најновата репортажа на National Geographic Traveller (UK), македонскиот бисер е претставен како едно од најстарите езерски населби во Европа, место каде историјата не е музејски експонат, туку дел од секојдневниот живот.

Сместен на брегот на Охридското Езеро, кое се смета за едно од најстарите езера на континентот со старост од околу 1,5 милиони години, Охрид според National Geographic нуди ретка комбинација од природна убавина, културно наследство и медитеранска опуштеност. Уште повпечатлив е податокот дека човечкото присуство во регионот датира околу осум илјади години наназад.

Авторката Емили Браун го опишува градот како лавиринт од калдрмисани улици, дрвени куќи и православни храмови исполнети со мирис на темјан. Старото градско јадро, ослободено од автомобилски сообраќај, ги повикува посетителите на бавно откривање на неговите приказни, додека стрмните ридови над езерото создаваат драматична природна сценографија.

Посебно внимание National Geographic посветува на охридските бисери – уникатен локален занает чија тајна, според репортажата, со генерации ја чуваат само две охридски семејства. Тие не се природни бисери, туку рачно изработени украси создадени од лушпи на риба од езерото, техника која останува една од најпрепознатливите особености на градот.

За авторите на магазинот, Охрид не е само град на цркви и старини. Тој е и град на зајдисонца. Посебно е издвоена црквата „Св. Јован Канео“, која како да лебди над езерото и од која се отвора еден од најпрепознатливите погледи на Балканот. Токму таму, наведува репортажата, секоја вечер се собираат локалци и туристи за да го испратат сонцето зад хоризонтот.

Меѓу задолжителните дестинации е и манастирот „Св. Наум“, едно од најзначајните православни светилишта во Македонија. Според локалната легенда што ја пренесува National Geographic, посетителите и денес можат да го слушнат чукањето на срцето на Свети Наум ако внимателно го прислонат увото на неговиот гроб.

Репортажата потсетува и на исклучителната природна вредност на езерото. Кристално чистата вода, видливоста која достигнува и до дваесет метри и богатството од ендемски видови се причините поради кои регионот е впишан на Листата на светско наследство на УНЕСКО како природно и културно богатство од исклучително значење.

Но можеби најубавиот опис на Охрид е оној што не се однесува ниту на спомениците, ниту на природата. National Geographic го претставува како место каде времето тече побавно. Град во кој може да се испие чаша вино покрај езерото, да се слушне музика од локални изведувачи на кејот или едноставно да се набљудува мирната вода која речиси непроменета ги одразува вековите зад себе.

Во Европа која постојано брза, Охрид останува потсетник дека вистинските вредности понекогаш се кријат токму во местата каде времето застанало доволно долго за историјата да остане жива.