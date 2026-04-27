Ситни колачи – една смеса, неколку трикови

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

Состојки за основата:

600 г маргарин или путер

450 г шеќер во прав

1,5 кг мелени бисквити (+100 г ако е потребно)

400 мл сок од портокал или млеко

Изматете го маргаринот со шеќерот, додајте сок, а потоа и мелени бисквити. Замесете тесто кое лесно се обликува, а ако е потребно додајте уште бисквити. Поделете ја смесата на 7 дела.

1.Триаголници со желе бонбони

150 г желе бонбони

100 г бело чоколадо (стопено)

100 г мелени ореви

Бисквит по потреба (за полесно обликување)

Во основната смеса додајте ги наведените состојки и по потреба додајте уште бисквити (ако е леплива). Смесата втиснете ја во триаглест калап обложен со хартија. Остатокот од смесата свиткајте го како салама. Оставете во фрижидер.

2.Ролатчиња со чоколадни бранови и лешници

100 г печени мелени лешници

100 г бело чоколадо (стопено, за фил)

50 г темно чоколадо (за боење)

Во основната смеса додајте печен и мелен лешник, па поделете на два дела. Обликувајте два колбаси, па со дршката од дрвена лажица направете вдлабнување на средината.

Во вдлабнувањето сипете стопено бело чоколадо, а шарите направете ги со црно. Оставете во фрижидер.

3.Ролат со ореви

50-100 г стопено темно чоколадо

екстракт од рум (по вкус)

100 г мелен бисквит

Состојки за полнење:

100 г мелени ореви/бадеми

50 г маргарин

50 г чоколадо/бело

Во третиот дел додајте стопено чоколадо и екстракт од рум, па обликувајте правоаголник. Обликувајте ролат од маргарин, ореви и чоколадо, па ставете го во средината. Сѐ заедно свиткајте и оставете во фрижидер.

4.Ролат со кокос и чоколадо

50-100 г стопено темно чоколадо

1 лажица какао

50 г мелен бисквит

50 мл сок од портокал

Состојки за слој од кокос:

125 г маргарин

125 г шеќер во прав

100 г кокос

50 мл сок

Во четвртиот дел додајте стопено чоколадо, бисквити и какао. Соединете во компактна смеса. Изматете маргарин со шеќер во прав, додајте кокос и сок. Развлечете ги двете смеси помеѓу 2 листа хартија, спојте ги и свиткајте ги во ролат. Оставете во фрижидер.

5.Коцки со портокал

Сок и рендана кора од еден портокал

100 г мелен бисквит

50 г мелени ореви

40 г обоени оризови снегулки

100 г бело чоколадо (за глазура) и 1-2 лажици масло

Во 5.дел додајте сок и кора од 1 портокал, кекси по потреба, ореви и оризови снегулки во боја. Втиснете во плех 15х15 см и прелијте со растопено чоколадо. Изрендајте кора од портокал одозгора и оладете.

6.Топчиња со лешник

100 г стопено темно чоколадо

100 г мелени наполитанки од лешник

100 г мелени лешници

30 г мелени бисквити (по потреба)

Во 6.дел додајте чоколадо, мелени лешници и наполитанки и уште малку кекси по потреба. Обликувајте топчиња и оставете да се оладат и стегнат.

7.Топчиња – зрна кафе

1 лажичка Нес кафе (растворено во 2-3 лажици топла вода)

50 г стопено темно чоколадо

100 г мелен бисквит

Во 7.дел додајте лажичка нес кафе разматена во 2-3 лажици топла вода, растопено чоколадо и кекси. Обликувајте топчиња, малку сплескајте ги за да изгледаат на зрно кафе. Оладете. Растопете 200 г црно чоколадо, натопувајте ги зрната и оставете ги да се стегнат.

Глазури:

200 г темно чоколадо

200 г бело чоколадо

6 лажици масло

2-3 лажици мелени лешници

Преостанатото чоколадо помешајте го со мелени лешници и потопувајте ги преостанатите топчиња. Од оваа количина се добиваат 7 вида колачи со вкупна тежина од 5.8 кг