Водич низ светското првенство 2026 година – Најголемото Светско првенство во историјата

Креирано со помош на AI

Светското првенство 2026 ќе биде најголемото во историјата на фудбалот. За првпат на Мундијал ќе учествуваат 48 репрезентации, наместо досегашните 32, а турнирот за првпат ќе се одржи во три држави – САД, Канада и Мексико. Првенството ќе трае од 11 јуни до 19 јули 2026 година и ќе опфати вкупно 104 натпревари.

Домаќини

Три земји се домаќини на турнирот:

САД

Канада

Мексико

Натпреварите ќе се играат во 16 градови:

САД

Атланта, Бостон, Далас, Хјустон, Канзас Сити, Лос Анџелес, Мајами, Њујорк/Њу Џерси, Филаделфија, Сан Франциско Беј Ареа и Сиетл.

Канада

Торонто и Ванкувер.

Мексико

Мексико Сити, Гвадалахара и Монтереј.

Нов формат

48 репрезентации ќе бидат поделени во 12 групи со по четири селекции.

Во осминафиналето ќе се пласираат:

првите две репрезентации од секоја група (24 селекции),

осумте најдобри третопласирани репрезентации.

Со тоа за првпат ќе се игра и шеснаесетфинале (Рунда од 32).

Важни датуми



Групна фаза

11 – 27 јуни

Шеснаесетфинале

28 јуни – 3 јули

Осминафинале

4 – 7 јули

Четвртфинале

9 – 11 јули

Полуфинале

14 – 15 јули

Натпревар за трето место

18 јули

Финале

19 јули 2026 година.

Отворање и финале

Првиот натпревар на Светското првенство ќе се игра на 11 јуни на легендарниот стадион „Ацтека“ во Мексико Сити. Големото финале е закажано за 19 јули на стадионот „МетЛајф“ во Њу Џерси, во метрополитенската област на Њујорк.

Зошто ова Светско ќе биде историско?

Прв мундијал со 48 репрезентации.

Прв мундијал организиран од три држави.

Рекордни 104 натпревари.

Најголем број учесници во историјата.

Најдолг турнир во модерната ера на Светските првенства.