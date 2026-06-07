Петрушевски: Обвинителството да провери дали Богоев требало да добие 1,8 милиони денари од тендер

Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски, денеска побара Јавното обвинителство да ги истражи наводите поврзани со тендер вреден 18 милиони денари, тврдејќи дека случајот со поранешниот директор на Фондот за иновации и технолошки развој, Стефан Богоев, не се сведува само на наводен поткуп од 2.000 евра.

Според Петрушевски, аферата отвора сомнежи за многу поширока шема на злоупотреби и влијание при доделувањето на јавни набавки.

Тој обвини дека Богоев и лице познато во јавноста како Џемо од Прилеп ги искористиле своите позиции и влијание за да обезбедат тендер вреден 18 милиони денари, додавајќи дека информациите со кои располага ВМРО-ДПМНЕ укажуваат на можност за значително поголема противправна корист од онаа што досега беше објавена во јавноста.

„Јавноста дозна за поткуп од 2.000 евра, но според информации добиени од свиркачи, тоа бил само дел од средствата што требало да бидат исплатени“, изјави Петрушевски.

Тој побара Обвинителството да ги провери наводите дека Богоев требало да добие 10 проценти од вредноста на тендерот, односно околу 1,8 милиони денари.

Петрушевски истакна дека Богоев бил функционер поставен од СДСМ, а тендерот бил реализиран во државна институција, поради што, според него, случајот не смее да се третира како изолиран инцидент.

„Ова не е личен случај, туку партиска шема создадена од матрицата на СДС“, рече Петрушевски.

Од СДСМ засега нема реакција на обвинувањата изнесени од пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ.