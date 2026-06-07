Само неколку дена до почетокот на Мундијалот: Светот подготвен за најголемиот фудбалски спектакл

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На 11 јуни ќе започне Светското првенство во фудбал 2026, најголемото во историјата на ова натпреварување. За првпат ќе настапат 48 репрезентации, а турнирот ќе се одржи во три земји – САД, Канада и Мексико. Финалето е закажано за 19 јули, а во текот на 39 дена ќе бидат одиграни рекордни 104 натпревари.

Честа да го отвори шампионатот ќе ја има домаќинот Мексико, кој на 11 јуни на легендарниот стадион „Ацтека“ во Мексико Сити ќе се соочи со Јужна Африка. Веќе следниот ден на терен ќе излезат и преостанатите два домаќини – Канада и САД.

Новиот формат предвидува 48 селекции поделени во 12 групи со по четири репрезентации. Во нокаут-фазата ќе се пласираат првите две селекции од секоја група, како и осумте најдобро пласирани третопласирани репрезентации, по што ќе следува шеснаесетфинале со 32 екипи.

Во групната фаза ќе има голем број атрактивни пресметки, а фаворити за титулата според прогнозите остануваат актуелниот светски првак Аргентина, Бразил, Франција, Англија, Германија и Шпанија. Воедно, ова ќе биде можност и за неколку дебитанти да испишат нови страници во мундијалската историја.

Особено внимание привлекува фактот што натпреварите ќе се играат во 16 градови во трите земји домаќини, а организаторите очекуваат рекордна посетеност и телевизиска гледаност. Светското првенство 2026 веќе се најавува како најмасовниот спортски настан досега.

Фудбалската треска веќе се чувствува на сите континенти. Навивачите ги бројат последните денови до првиот судиски свиреж, а репрезентациите ги одработуваат последните подготовки пред почетокот на борбата за најпосакуваниот трофеј во светскиот фудбал. Од 11 јуни, вниманието на спортската јавност повторно ќе биде насочено кон најголемата сцена – Светското првенство.