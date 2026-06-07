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07.06.2026
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Недела, 7 јуни 2026
Неделник

Денес го славиме празникот посветен на Свети Јован Крстител – вечерва замислете три желби

Сервиси

07.06.2026

Свети Јован Крстител е меѓу најпочитуваните светци. Неговиот ден се слави неколку пати во црковниот календар секоја година. Тој е познат како голем пророк кој го најавил доаѓањето на Исус Христос и кој за својата вера претрпел ужасна смрт достојна за маченик.

Третото обезглавување на Свети Јован Крстител се слави на 25 мај според црковниот календар, а на 7 јуни според грегоријанскиот календар.

Како што кажува народното предание, на овој ден се отвора небото и душите на мртвите одат на вечен починок на небото. А кога ќе падне вечерта, погледнете го небото и точно на полноќ замислете три желби и тие ќе се остварат во иднина.

Постои особено раширено верување дека ножевите и другите остри предмети не треба да се допираат на овој празник за да не се повредат раните на невино настраданиот светец.

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