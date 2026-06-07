Франција со сојузници подготвува нов притисок врз Израел преку национални санкции

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Франција, во координација со неколку сојузнички земји, подготвува воведување национални санкции против лица поврзани со насилството на Западниот Брег, потврдија европски дипломатски извори.

Според информациите, мерките би можеле да вклучуваат замрзнување на имот и забрани за патување, а нивното официјално објавување се очекува во наредните денови. Меѓу државите кои ги координираат активностите со Франција се Велика Британија и Норвешка, додека дел од другите земји засега не се именувани јавно.

Дипломатите посочуваат дека иницијативата е резултат на неможноста да се постигне поширок консензус во Европската Унија за дополнителни мерки кон Израел, поради што дел од државите се одлучиле за координиран пристап преку национални санкциски режими.

Потегот доаѓа во период на засилена меѓународна загриженост поради насилството на Западниот Брег и континуираното ширење на израелските населби. Западните дипломати предупредуваат дека ваквите процеси дополнително ги отежнуваат изгледите за решение засновано на две држави.

Особено внимание предизвикува проектот Е1, предвиден за изградба во близина на Ерусалим. Според западните земји, неговата реализација би можела дополнително да ја фрагментира палестинската територија и да ја загрози можноста за создавање одржлива палестинска држава.

На 22 мај годинава, седум западни држави – Велика Британија, Италија, Франција, Германија, Канада, Австралија и Нов Зеланд – заеднички побараа Израел да го запре ширењето на населбите и да преземе поодлучни мерки против насилството на доселениците на Западниот Брег.

Израелските власти ги отфрлаат ваквите критики. Министерот за надворешни работи Гидеон Саар, реагирајќи на претходните европски санкции против израелски доселеници и организации, оцени дека станува збор за „политички и произволни мерки“ насочени кон израелски граѓани и субјекти.