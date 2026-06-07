 Skip to main content
07.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 7 јуни 2026
Неделник

Тешко повреден велосипедист на патот Нераште–Радуша, возачот подоцна се пријавил во полиција.

Хроника

07.06.2026

Велосипедист од Тетово се здобил со тешки телесни повреди во сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне на локалниот пат меѓу селата Нераште и Радуша.

Како што информираат од СВР Тетово, несреќата била пријавена околу 15:30 часот, кога патничко возило „Фолксваген Туран“ со тетовски регистарски ознаки удрило во велосипедистот А.М. (29) од Тетово.

По несреќата, возачот со своето возило го пренел повредениот во приватна амбуланта во Нераште, по што го напуштил местото. Подоцна, велосипедистот со друго возило бил префрлен во Клиничката болница во Тетово, каде лекарите констатирале тешки телесни повреди.

Увид на местото на несреќата извршила екипа од Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. За време на увидот, на местото пристигнал Л.М. (39) од село Нераште со возилото „Фолксваген Туран“ и пријавил дека тој бил учесник во сообраќајната несреќа.

Од СВР Тетово информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.

Поврзани вести

Балкан  | 07.06.2026
Палестинец уапсен на Крит под сомнение дека е поврзан со Хамас и планирал напади
Свет  | 28.05.2026
Швајцарската полиција: Нападот на железничката станица беше терористички чин
Свет  | 27.05.2026
Шпанската полиција влезе во седиштето на владејачката партија на премиерот Санчез