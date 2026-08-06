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06.08.2026
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Неделник

МВР со засилени сообраќајни контроли во рамки на „Роудпол“: Фокус на брзината и безбедноста на патиштата

Македонија

06.08.2026

Министерството за внатрешни работи во периодот од 3 до 9 август 2026 година, како членка на Асоцијацијата на европски сообраќајни полиции – „Роудпол“ (ROADPOL), заедно со уште 34 европски земји, учествува во спроведувањето на засилени сообраќајни контроли во рамки на Европската недела на контроли.

Како што се наведува во соопштението, акциските контроли се насочени кон откривање и санкционирање на возачи кои ја пречекоруваат дозволената брзина на движење, со цел унапредување на безбедноста во сообраќајот и намалување на бројот на сообраќајни незгоди и нивните последици.

Имајќи предвид дека се наоѓаме во период на летни одмори, кога е зголемена фреквенцијата на возила на патиштата, сообраќајната полиција ќе спроведува засилени контроли и превентивно-репресивни мерки на патните правци низ целата држава – посочуваат од МВР.

Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја приспособат брзината на условите на патот и со одговорно однесување да придонесат за зачувување на сопствената безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. 

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