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06.08.2026
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Четврток, 6 август 2026
Неделник

Вака беше пречекан Салах во Трабзон

Фудбал

06.08.2026

 По девет години минати во Ливерпул, репрезентативецот на Египет Мохамед Салах во новата сезона ќе настапува во турската екипа Трабзон. Тој денеска најпрво пристигна во Истанбул, а во вечерните часови и во Трабзон каде беше пречекан од илјадници симпатизери на овој клуб.

Тој веднаш го имаше и своето прво обраќање пред аеродромот во Трабзон, додека во градот владее вистинска треска по доаѓањето на Салах.

Трабзон успеа да го договори Салах, кој според договорот ќе добива 17 милиони евра годишно и дополнителен процент од продажбата на дресовите со неговиот број. Еуфоријата во Трабзон е голема особено што успеаја во трката со Бешикташ да го ангажираат Салах, а воедно се надеваат дека во новата сезона ќе бидат конкурентни и за освојување на шампионската титула во турското првенство

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