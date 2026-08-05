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05.08.2026
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Среда, 5 август 2026
Неделник

Русија погодила уште три товарни бродови во Црното Море

Свет

05.08.2026

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Министерството за одбрана на Русија соопшти дека руските сили погодиле уште три товарни бродови во Црното Море.

Во соопштението не се наведени детали.

Русија почна кампања против бродовите што пренесуваат товар кон и од Уктраина, како одговор на украинската кампања за масовни напади врз руски бродови во Азовското и Црното Море.

Таквите напади доведуваат до зголемување на глобалните цени на пченицата и се закануват да го претворат Црното Море во уште едно светско жариште по Ормутскиот Теснец, каде што транспортот е попречен од војната на САД против Иран. 

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