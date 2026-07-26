 Skip to main content
26.07.2026
Република Најнови вести
Недела, 26 јули 2026
Неделник

Почина 16-годишно момче, му се слошило додека било на гости

Хроника

26.07.2026

Шеснаесетгодишно момче од скопското село Кондово починало вчера, откако му се слошило додека било на гости кај роднини во селото Сингелиќ.

Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, на 25 јули во 16:22 часот во СВР Скопје од Комплексот клиники „Мајка Тереза“ било пријавено дека кај нив во бессознание бил донесен 16-годишник, кој по кратко време починал.

Според информациите, момчето заедно со својата мајка престојувало кај роднини во Сингелиќ, кога во еден момент му се слошило и паднало во бессознание.

Лекар констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител телото е предадено на обдукција. Причините за смртта ќе бидат утврдени по извршената обдукција.

Поврзани вести

Хроника  | 26.07.2026
Драма во струмичко село: Шестмина влегле во туѓ дом, тепале семејство и се обиделе да одведат жена
Хроника  | 25.07.2026
Приведен струмичанец кај Гевгелија, во автомобил превезувал седум мигранти
Хроника  | 25.07.2026
Претрес во Арачиново: Запленети над два килограми марихуана, уапсен 25-годишник