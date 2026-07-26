Зошто се појавуваат црвените точки на кожата и дали се опасни? 

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Доколку сте забележале мали црвени точки на кожата, не сте единствени. Во повеќето случаи станува збор за црешести ангиоми – бенигни промени на кожата кои настануваат поради проширување на ситните крвни садови.

Познати се и како капиларни или сенилни ангиоми. Најчесто се со пречник од околу 2 милиметри, но кај некои луѓе можат да бидат и поголеми.

Иако не се опасни и не се малигни, секоја нова или невообичаена промена на кожата треба да ја прегледа дерматолог за да се постави точна дијагноза.

Зошто се појавуваат црешестите ангиоми?



Стареење

Најчеста причина за нивната појава е природниот процес на стареење. Најчесто се јавуваат по 40-тата година од животот, но кај лица со наследна предиспозиција можат да се појават и порано.

Изложеност на сонце

Иако сонцето не е директна причина за нивното појавување, честото изложување на УВ-зраци без соодветна заштита го забрзува стареењето на кожата и може да придонесе за нивна појава, особено кај луѓе со светол тен.

Генетика

Наследниот фактор има значајна улога. Доколку членови од семејството имаат црешести ангиоми, постои поголема веројатност и вие да ги развиете.

Нагла појава на поголем број ангиоми

Ако за краток период забележите голем број нови црвени точки, препорачливо е да се консултирате со лекар. Иако најчесто се безопасни, потребно е да се исклучат други состојби.

Како се поставува дијагнозата?

Во најголем број случаи, дерматологот може да постави дијагноза со обичен клинички преглед. Ретко се потребни дополнителни испитувања.

Доколку ангиомот почне да крвари, чеша, нагло расте, ја менува бојата или обликот, задолжително посетете дерматолог.

Дали може да се спречи нивната појава?

Иако не постои сигурен начин целосно да се спречи нивното појавување, здравите животни навики можат да придонесат за подобро здравје на кожата.

Се препорачува:

Одржувајте балансирана и разновидна исхрана.

Консумирајте повеќе свежо овошје и зеленчук и внесувајте доволно вода.

Негувајте ја кожата и одржувајте ја чиста секојдневно.

Користете крем со заштитен фактор (SPF) при изложување на сонце.

Во исхраната вклучете намирници богати со омега-3 и омега-6 масни киселини, како и маслиново масло.

Кога е потребен преглед?



Иако црешестите ангиоми најчесто претставуваат само естетска промена, задолжително обратете се кај дерматолог ако:

се појават нагло во голем број;

почнат да крварат;

чешаат или болат;

брзо растат или го менуваат изгледот.

Навремената дерматолошка проценка е најдобар начин да се потврди дека станува збор за безопасна промена и, доколку е потребно, да се препорача соодветен третман.