СФЕСТ од 24-26 јули во Струмица

Ако утринава сте прошетале низ Струмица, немало шанси да ја пропуштите промената – градот буквално се разбуди обоен во жолто. Жолтите плакати и огромните церади веќе го најавуваат она што со нетрпение се чека цела година: второто издание на СФЕСТ, кое почнува за точно 8 дена, од 24 до 26 јули, во Градскиот парк, во просторот помеѓу градскиот стадион “Младост” и спортската сала “Парк”

Еден од главните жолти банери веќе стои во центарот на градот, а во позадина симболично се издига споменикот на Гоце Делчев, совршен чувар на струмичката културна револуција што следува.

Комплетната програма: кој сè ќе ја загрее атмосферата

На двете главни музички сцени публиката ќе ужива во неверојатно темпо и разновидни звуци. Еве ја целосната саатница:

Главна бина

Петок, 24 јули