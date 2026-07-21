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21.07.2026
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Вторник, 21 јули 2026
Неделник

СФЕСТ од 24-26 јули во Струмица

Сцена

21.07.2026

Ако утринава сте прошетале низ Струмица, немало шанси да ја пропуштите промената – градот буквално се разбуди обоен во жолто. Жолтите плакати и огромните церади веќе го најавуваат она што со нетрпение се чека цела година: второто издание на СФЕСТ, кое почнува за точно 8 дена, од 24 до 26 јули, во Градскиот парк, во просторот помеѓу градскиот стадион “Младост” и спортската сала “Парк”

Еден од главните жолти банери веќе стои во центарот на градот, а во позадина симболично се издига споменикот на Гоце Делчев, совршен чувар на струмичката културна револуција што следува.

Комплетната програма: кој сè ќе ја загрее атмосферата

На двете главни музички сцени публиката ќе ужива во неверојатно темпо и разновидни звуци. Еве ја целосната саатница:

Главна бина

Петок, 24 јули

  • 20:00 – Дактили
  • 21:15 – Yu For You
  • 22:25 – Ареа
  • 00:15 – Панта Реи

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