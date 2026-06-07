Папата пред повеќе од милион луѓе на миса во Мадрид ги повика младите да пронајдат вера

Повеќе од милион луѓе се собраа денеска на главниот плоштад во Мадрид за да присуствуваат на миса што ја служеше поглаварот на Римокатоличката црква, папата Лав Четиринаесетти.

Денешната миса се совпадна со католичкиот празник Corpus Domini, на кој поворки граѓани, предводени од свештеник кој ја носи Евхаристијата, минуваат низ градовите и местата.

Папата дојде во Шпанија вчера, ќе биде во посета една недела со намера да ја истакне традицијата на католичката побожност и да ги охрабри младите да ја пронајдат верата.

Околу 600.000 млади Шпанци присуствуваа на молитвата на папата синоќа, а тој им порача да не се плашат да размислуваат за свештеничкиот повик и религиозниот живот.

Папата ги повика Шпанците да ги прекинат поделбите и да работат кон единство.

Извор: МИА