Папата Лав 14: Светот го уништуваат шака тирани

Папата Лав 14, за време на посетата на Камерун, остро ги критикуваше лидерите кои трошат милијарди на војни и истакна дека светот „го уништуваат шака тирани“.

Првиот американски папа, исто така, ги осуди лидерите кои користат религиозен јазик за да ги оправдаат војните и повика на „решителна промена на курсот“ за време на состанокот во најголемиот град во Камерун, каде во речиси деценискиот конфликт загинаа илјадници луѓе.

Папата Лав 14 ја продолжува својата африканска турнеја со посета на Камерун, за време на која ќе посети неколку африкански земји за 10 дена.