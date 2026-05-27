 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник

Чави седнува на клупата на Милан!

Фудбал

27.05.2026

 Поранешниот тренер на Барселона, Чави, е меѓу кандидатите да седне на клупата на Милан, објави денеска „Кориере дело Спорт“.


Според истиот извор, Златан Ибрахимовиќ, советникот на американската инвестициска компанија „РедБрд“, која е сопственик на италијанскиот клуб, лобира Чави да го преземе клубот за следната сезона.
Раководството на Милан вчера им врачи отказ на тренерот Масимилијано Алегри, генералниот менаџер Џорџо Фурлани и спортскиот директор Игли Таре.


Чави ја предводеше Барселона од 2021 до 2024 година и под негово водство, каталонскиот клуб го освои шпанското првенство и шпанскиот Суперкуп.

Поврзани вести

Фудбал  | 26.05.2026
Директорот на Јуве кој беше казнет за финансиски малверзации ќе го води Милан
Фудбал  | 25.05.2026
Милан го отпушти Алегри и раководството на клубот
Фудбал  | 21.05.2026
Македонски таленти, Милан ќе одржи камп во Скопје