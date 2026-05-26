26.05.2026
Директорот на Јуве кој беше казнет за финансиски малверзации ќе го води Милан

 Фабио Паратичи би можел да стане нов спортски директор на Милан, објавува „MilanPress“.

Специјалниот советник на Милан, Златан Ибрахимовиќ, веќе имал прелиминарни разговори со 53-годишниот Италијанец за да ја утврди неговата достапност.

Од февруари 2026 година, Паратичи е спортски директор на Фиорентина. Неговиот договор важи до 30 јуни 2030 година.

Паратичи претходно беше спортски директор на Тотенхем и Јувентус. Под негово водство, Јувентус беше казнет со парична казна и му беа одземени бодови поради финансиски неправилности. Паратичи беше суспендиран од сите активности поврзани со фудбалот во траење од 30 месеци во април 2023 година и се врати во октомври 2025 година.

Претходен спортски директор на Милан беше Игли Таре, кој беше отпуштен вчера заедно со главниот тренер Масимилијано Алегри

