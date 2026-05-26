Николовски: Камионот што ја предизвика тешката сообраќајна несреќа на скопската обиколница во земјава влегол на ГП „Блаце“, бил празен и без нерегуларности во царинската постапка

Товарното моторно возило со косовски регистарски таблички што ја предизвика тешката сообраќајна несреќа на скопската обиколница во која животот го загубија четири лица влегло на граничниот премин „Блаце“, било празно и во царинската постапка нема никакви нерегуларности, изјави Бобан Николовски, директор на Македонска Царина, во вечерашното интервју во „Топ тема“ на ТВ Телма.