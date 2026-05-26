Ибрахимовиќ стана боксер, ќе се бори против Тајсон Фјури

Шведскиот фудбалер Златан Ибрахимовиќ и британскиот боксер Тајсон Фјури ќе имаа бокс меч на 1 август. Се очекува борбата да се одржи во Даблин, Ирска.

Засега нема информации за официјалното емитување на борбата Ибрахимовиќ против Фјури. Деталите може да станат познати поблиску до датумот на борбата.

Триесет и седумгодишниот Фјури е светски шампион во WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring. Неговиот рекорд е 35 победи (24 со нокаут), 2 порази и 1 нерешено. Претходниот противник на Британецот беше рускиот и канадски боксер Арсланбек Махмудов, кого Фјури го победи со едногласна одлука на 11 април 2026 година.

Четириесет и четиригодишниот Ибрахимовиќ се пензионираше од професионалниот фудбал во 2023 година. Швеѓанецот играше за Малме, Ајакс, Јувентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер јунајтед и Лос Анџелес галакси. Златан моментално работи како виш советник во „RedBird Capital Partners“, инвестициската фирма која е сопственик на Милан.