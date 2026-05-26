Meси има замор на мускулот

 На напаѓачот на Интер Мајами, Лионел Меси, му е дијагностициран мускулен замор во левата нога по медицинските тестови.

– Неговото враќање на физичка активност ќе зависи од неговиот клинички и функционален напредок, се вели во соопштението на прес-службата на клубот.

Меси ги вознемири аргентинските навивачи пред Светското првенство. Тој побара замена поради повреда на натпревар од МЛС.

Триесет и осумгодишниот Аргентинец беше заменет во натпреварот од регуларната сезона на МЛС помеѓу Интер Мајами и Филаделфија 76ерс во 73. минута. За време на една од епизодите од натпреварот, напаѓачот се фати за горниот дел од левата бутина пред да побара да биде заменет и да се упати директно кон соблекувалната.

Меси пропушти четири натпревари на Интер Мајами во сезоната 2025 поради мускулни проблеми.

Напаѓачот е вклучен во проширениот состав на Аргентина за Светското првенство во 2026 година. На 17 јуни, националниот тим ќе игра против репрезентацијата на Алжир

